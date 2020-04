Josep Maria Benet i Jornet, figura clave del teatro y la televisión contemporáneos

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y guionista Josep Maria Benet i Jornet, muerto a los a los 79 años tras cinco años de sufrir Alzheimer, ha sido uno de los dramaturgos clave del teatro y televisión contemporánea catalana.

Benet i Jornet (Barcelona, 1940) se dio a conocer con 'Una vella, coneguda olor' (1964), obra que había recibido el premio Josep Maria de Segarra en 1963, y en 1970 publica conjuntamente 'Fantasia per a un auxiliar administratiu' y 'Cançons perdudes'.

Su teatro realista sigue con 'Berenàveu a les fosques' (1972), 'Quan la ràdio parlava de Franco' (1979) y 'Revolta de bruixes' (1977) y también cultivó el teatro infantil con 'Supertot' (1975), 'Helena a l'illa del baró Zodíac' (1975) y 'El somni de Bagdad' (1977), entre otras.

En 1989 estrenó 'Ai, carai!' en el Teatre Lliure, y 'Desig', en 1991, en el Centre Dramàtic de la Generalitat, y continuó con obras como 'E. R.', estrenada en el Teatre Lliure (1994) y llevada al cine por Ventura Pons; 'Olors', dirigida per Mario Gas (TNC, 2000); 'Això, a un fill, no se li fa' (Teatreneu, 2002); 'L'habitació del nen' (Teatre Lliure, 2003); 'Salamandra' (TNC, 2005); 'Dones que ballen' (2010), y 'Com dir-ho?' (2013), entre otras.

Además ha sido guionista de las primeras telenovelas producidas por Televisió de Catalunya (TVC): 'Poble Nou', 1993-94; 'Rosa', 1995-96; 'Nissaga de Poder', 1996-98; 'Laberint d'ombres', 1998-00; 'Nissaga, l'herència', 1999; 'El cor de la ciutat', 2000-2009, y 'Ventdelplà', 2005-2010.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios: el Premio Nacional de Teatro (1995), la Creu de Sant Jordi (1997), el premio de la Institució de les Lletres Catalanes de guiones audiovisuales (1998), el Premi Max d'Honor (2010), el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2013) y la Medalla de Honor de la SGAE (2015).