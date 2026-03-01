Jóvenes del centro de justicia juvenil L'Alzina participan en un taller de educación financiera

Jóvenes participan en el taller de educación financiera en el centro l'Alzina - GENERALITAT

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes internos en el Centre Educatiu de Justícia Juvenil L'Alzina, ubicado en las afueras de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), han participado esta semana en un taller de educación financiera con el objetivo de "aprender a gestionar" sus recursos financieros.

En un comunicado este domingo el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha detallado que 22 jóvenes han participado en el programa, donde han trabajado con conceptos "clave" de la economía como los ingresos, los gastos, los presupuestos y los fondos de emergencia, por tal de identificar y controlar sus propios gastos e ingresos.

El taller se ha complementado con la realización de casos prácticos para afrontar situaciones como la gestión de gastos en agua, luz, comida, limpieza y gas, en una actividad impartida por profesionales del Programa EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya).

El Centre Educatiu Alzina está preparado para acoger a 76 chicos con medidas judiciales de internamiento, ya sea en régimen cerrado o bien semiabierto, y dispone de seis unidades residenciales educativas donde viven los jóvenes, así como talleres de jardinería, lampistería, construcción, pintura y soldadura.

La iniciativa se ha realizado en el marco de la programación de actividades que hacen los profesores del Departamento de Enseñanza en el centro, un programa impulsado por el Institut d'Estudis Financers (IEF), con el apoyo de la Generalitat, que ofrece talleres gratuitos a alumnos de cuarto de ESO, formación de adultos y Formación Profesionals ofreciendo materias formativas como la administración de dinero, deuda, impuestos e inversión.