Juan Bravo (PP) defiende "agilizar la carga burocrática" a autónomos con dos declaraciones anuales

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en un acto del PP en Cambrils (Tarragona)
El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en un acto del PP en Cambrils (Tarragona) - PP
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 12 junio 2026 22:01
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TARRAGONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido este viernes la propuesta de los populares para "agilizar la carga burocrática" a los trabajadores autónomos, pasando de cuatro a dos declaraciones anuales y solo una para los nuevos autónomos.

En un acto del PP de Tarragona en Cambrils, Bravo ha destacado que los autónomos son "un pilar esencial de la economía de Tarragona y de España", informa el partido en un comunicado.

"Tenemos que hacer las cosas fáciles, que todo el mundo las pueda entender. Esto es fundamental para dar la vuelta a la actual situación, donde las personas no ven mejoras en su economía familiar", ha sostenido.

El PP propone menos impuestos y "menos trabas para aquellos que producen" y más facilidades para emprender, y Bravo ha llamado a reconstruir la confianza con el diálogo y ofrecer más protección, apoyo y confianza del Estado a las personas que emprenden.

El partido defiende eximir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, crear una tarifa cero para nuevos autónomos y "reducir drásticamente la burocracia".

"Los autónomos están enfermos. Enfermos por el abandono y la soledad. Hoy podríamos hacer miles de coses, pero lo que falta ahora mismo es gestión, buena gestión", ha concluido Bravo.

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