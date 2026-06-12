Juan Bravo (PP) defiende "agilizar la carga burocrática" a autónomos con dos declaraciones anuales

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en un acto del PP en Cambrils (Tarragona) - PP

TARRAGONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido este viernes la propuesta de los populares para "agilizar la carga burocrática" a los trabajadores autónomos, pasando de cuatro a dos declaraciones anuales y solo una para los nuevos autónomos.

En un acto del PP de Tarragona en Cambrils, Bravo ha destacado que los autónomos son "un pilar esencial de la economía de Tarragona y de España", informa el partido en un comunicado.

"Tenemos que hacer las cosas fáciles, que todo el mundo las pueda entender. Esto es fundamental para dar la vuelta a la actual situación, donde las personas no ven mejoras en su economía familiar", ha sostenido.

El PP propone menos impuestos y "menos trabas para aquellos que producen" y más facilidades para emprender, y Bravo ha llamado a reconstruir la confianza con el diálogo y ofrecer más protección, apoyo y confianza del Estado a las personas que emprenden.

El partido defiende eximir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, crear una tarifa cero para nuevos autónomos y "reducir drásticamente la burocracia".

"Los autónomos están enfermos. Enfermos por el abandono y la soledad. Hoy podríamos hacer miles de coses, pero lo que falta ahora mismo es gestión, buena gestión", ha concluido Bravo.