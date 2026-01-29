Juan Bravo (PP) ve el servicio de Rodalies colapsado y pide al Gobierno asumir "responsabilidades"

El vicesecretario del PP, Juan Bravo, y el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una rueda de prensa sobre la situación de Rodalies, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha afirmado que el servicio de Rodalies ha colapsado y ha pedido que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma sus "responsabilidades" en materia de ejecución presupuestaria.

Así se ha expresado en una rueda de prensa desde el Parlament de Catalunya junto al portavoz del grupo popular en la Cámara, Juan Fernández, preguntado por las críticas de baja ejecución de inversiones en Catalunya durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Si hablamos de ejecución, evidentemente la ejecución que hicimos nosotros fue bastante mejor que la que pueden ver ahora mismo. Una cosa es lo que se promete y otra cosa es lo que se ejecuta. Si hablamos de ejecución, no habría punto de comparación", ha sostenido.

Bravo ha subrayado que el contexto económico que se encontró el gobierno popular en 2012 "no es comparable" al actual y ha puesto de ejemplo fondos europeos como los Next Generation y la posibilidad que, a su juicio, tiene el Gobierno actual de endeudarse.

Asimismo, ha señalado que el nivel de ejecución del PP "seguramente no fue todo lo que era necesario".

"LOS TRENES LLEGABAN A TIEMPO"

En la misma línea, el portavoz del PP la Cámara catalana ha defendido que "cuando gobernaba el PP los trenes llegaban a tiempo".

"¿Podemos hacer autocrítica sobre la inversión? Seguro. Pero el mayor número de incidencias y el mayor número de desinversión se ha producido con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido Fernández.

Bravo y Fernández han atendido a los medios de comunicación en el Parlament tras reunirse con expertos del ámbito ferroviario y con plataformas de usuarios, que les han trasladado una "visión realista de lo que ocurre a día de hoy en Rodalies".