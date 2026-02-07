Juan Fernández (PP) acusa a Paneque de "mentir" sobre Rodalies y ve politizadas las manifestaciones

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha acusado a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, de "mentir" en su gestión de la crisis en Rodalies y ocultar el estado real de la red ferroviaria, y también ha asegurado que las manifestaciones de este sábado están "instrumentalizadas políticamente".

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que Paneque "no solo ha demostrado ser una mala gestora de la crisis, sino ser una mala gestora" a la hora de preparar la red ferroviaria ante cualquier problema, y por ello ha insistido en su dimisión.

Ha recordado que ella también tiene responsabilidades en la política de vivienda y de infraestructuras, aunque Fernández rechaza como solución que se redistribuyan las responsabilidades de la consellera para que no todas estas áreas dependan de Paneque.

PROTESTAS DE USUARIOS

Sobre las protestas por Rodalies convocadas este sábado por entidades independentistas (a mediodía) y entidades de usuarios (por la tarde), ha expresado su apoyo a "cualquier reivindicación que hagan los ciudadanos de manera anónima y de manera apolítica".

Sin embargo, ha apuntado que la movilización de usuarios contará con la presencia de Òmnium: "No podemos estar al lado de Òmnium Cultural porque está defendiendo una cosa y está utilizando la manifestación para instrumentalizarla de forma política. Nosotros estamos al lado de las plataformas de usuarios y de afectados que están reivindicando una cosa justa".

"AUTOCRÍTICA SÍ, PERO RESPONSABILIDAD NINGUNA"

Preguntado por las críticas al PP que hacen plataformas de usuarios por el nivel de inversión y ejecución en Rodalies durante la Presidencia de Mariano Rajoy, Fernández ha asegurado: "Autocrítica sí, pero responsabilidad ninguna" por parte del PP.

"Todos los gobiernos que han pasado por el Estado tienen motivos para hacer autocrítica sobre la situación de Rodalies. Eso no quiere decir que, más de 10 años después de que el PP gobernara en España, tengamos la responsabilidad de lo que ha pasado", ha añadido.

Ha asegurado que la responsabilidad es "única y exclusivamente de Pedro Sánchez y del gobierno socialista del Estado y de la Generalitat", a quienes ha acusado de tener los mayores niveles de desinversión, y ha tildado de surrealista buscar responsables en gobiernos de hace una década.

"CORTINA DE HUMO" CON MUSK

También ve una "cortina de humo" en la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el uso de redes sociales por parte de menores: ha considerado textualmente que lo plantea ahora para tapar la catástrofe ferroviaria en Adamuz (Córdoba) y la crisis en Rodalies a raíz del accidente en Gelida (Barcelona).

Ha criticado que el Gobierno quiera "legislar para no dar acceso a los ciudadanos a 'X" alegando que no es un espacio seguro, porque asegura que Sánchez quiere realmente limitar la libertad de expresión.

PRESUPUESTOS Y VIVIENDA

Preguntado por los Presupuestos de la Generalitat 2026 (que el Govern prevé empezar a negociar con los Comuns en los próximos días), ha criticado que el proyecto de cuentas del PSC "no va a ayudar a los catalanes mejorando los servicios públicos".

Respecto a la condición de los Comuns de prohibir la compra especulativa de vivienda, Fernández ha augurado que sería "un error histórico querer fortalecer" el derecho a la vivienda debilitando el derecho a la propiedad, textualmente.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En cuanto a la exigencia de ERC de avanzar en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat en la nueva financiación singular, el popular cree que esa medida busca "hacer crecer esa macroestructura de la cual se benefician" PSC y ERC.

Ha concluido que "Catalunya necesita más recursos, pero no a cualquier precio", y ha insistido en que la vía para negociar la nueva financiación autonómica es el Consejo de Política Económica y Fiscal y pactarla con el resto de comunidades para preservar la igualdad entre territorios.