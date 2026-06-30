Juan Fernández (PP) asegura que no tiene previsto reunirse "de momento" con Turull (Junts)

El nuevo secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa posterior al Comité de dirección del PP de Catalunya, a 29 de junio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha asegurado este martes que no tiene previsto reunirse "de momento" con el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Lo ha dicho en una entrevista de 'La2Cat' y 'Ràdio4' recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que lo que le preocupa a la gente "no es que haya una reunión con Junts", sino que los partidos se pongan de acuerdo en aquello que les preocupa.

"En el Parlament o en el Congreso hemos votado juntos PP y Junts sin hablar de reuniones, pactos o acuerdos", ha agregado.

Asimismo, ha acusado a Junts de ser "salvavidas de Pedro Sánchez" si no está dispuesto a cambiar la situación para convocar elecciones, y ha apuntado que quien tiene que entender eso son sus votantes.

"Cualquier partido que haga de salvavidas de Pedro Sánchez es cómplice de su corrupción", ha concluido.