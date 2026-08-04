Juan Fernández (PP) culpa a Sánchez de la situación en Ceuta y le pide "asumir las consecuencias"

Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación en Ceuta y le pide "asumir las consecuencias".

En una publicación en 'X' este martes recogida por Europa Press, Fernández ha acusado a Sánchez de provocar el "efecto llamada que ha desbordado" la frontera con Marruecos, y ha afirmado que la solidaridad no puede sustituir el control de las fronteras y el cumplimiento de la ley.

El dirigente popular ha sostenido que Catalunya "no puede seguir soportando las consecuencias de una inmigración ilegal descontrolada" y ha concluido que los menores deben estar con sus padres y en su país de origen y no ser utilizados, ha dicho, como consecuencia de políticas migratorias irresponsables.