Juan Fernández (PP) sobre pedir apoyo a Junts en el Congreso: "No hay excusas para pedir elecciones"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha afirmado que "no hay excusas para pedir elecciones", al preguntársele por la opinión del PP catalán sobre la mano tendida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Junts para impulsar una moción de censura en el Congreso contra el presidente Pedro Sánchez.

En declaraciones a Europa Press este viernes junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, Fernández ha apuntado que las preguntas sobre la moción de censura corresponde hacérselas a Junts y no al PP.

El portavoz ha asegurado que su partido considera una emergencia nacional que Sánchez dimita y se convoquen elecciones, y ha subrayado: "¿Quién le puede tener miedo a las urnas? ¿Quién le puede tener miedo a que la ciudadanía hable alto y claro en las urnas y diga cuál es el gobierno que quiere para nuestro país?".

"Tenemos un Gobierno rodeado de corrupción, que no gestiona, que no tiene presupuestos y que no tramita ni una ley en beneficio de la ciudadanía", ha zanjado.

HUELGA DE DOCENTES

Preguntado por la convocatoria de huelga de los docentes el próximo día 9, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona, Fernández ha asegurado que si los trabajadores de la educación siguen manifestándose "es por culpa de este Govern socialista que no ha tenido la capacidad de poder llegar a un acuerdo" con los sindicatos.

Asimismo, ha cargado contra ERC y Comuns por apoyar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, un presupuesto que "no mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos", sino que solo benefician a PSC, ERC y Comuns.

"¿Cómo puede ser que ERC y los Comuns hayan pasado de ponerse las camisetas amarillas de 'SOS Educació Pública' a aprobar un presupuesto que no mejora las condiciones de los profesores?", ha concluido.