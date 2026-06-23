Juan Fernández (PP) señala a Illa por el 'caso mascarillas': "Durante aquellos hechos, era ministro"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, en la sala de prensa de la cámara autonómica, a 22 de mayo de 2026 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha señalado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por el 'caso mascarillas' por el que se ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión: "Durante aquellos hechos, Salvador Illa era ministro de Sanidad".

"O era el más pillo de todos, o un completo incompetente", ha sostenido en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este martes.

Fernández ha incidido en que el caso por el que se ha condenado a Ábalos es el 'caso mascarillas', por lo que el PP apunta a Illa como responsable de Sanidad durante la pandemia de Covid-19.