Juan Fernández (PP) ve "ambigüedad" en el PSC, tras facilitar 2 ediles las cuentas de Orriols (AC)

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado al PSC de Salvador Illa de basar su política "en la ambigüedad permanente", tras la abstención de los 2 ediles socialistas del Ayuntamiento de Ripoll (Girona) a los presupuestos de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.

"Si no es capaz de garantizar la coherencia entre lo que el PSC defiende y lo que el PSC hace, ¿cómo pretende gestionar una institución tan compleja como la Generalitat?", ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

El PSC ha cesado de sus responsabilidades institucionales a sus dos concejales en Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, después de que ellos pusieran su cargo a disposición del partido tras abstenerse en la votación del presupuesto de Orriols.

Fernández ha sostenido que el PSC ha perdido el control interno: "Intenta ocupar todos los espacios al mismo tiempo, decir una cosa y la contraria según le convenga y evitar cualquier decisión incómoda aunque eso suponga renunciar a sus principios".

Respecto al Govern del presidente Salvador Illa, el portavoz popular ha criticado la falta de Presupuestos y ha concluido que Catalunya no puede permitirse "un gobierno débil".

PROPUESTA DE JUNTS DE REDUCCIÓN FISCAL

Preguntado por la propuesta de Junts por una reducción fiscal, Fernández ha asegurado que le "sorprende que Junts, que también ha sido el protagonista de las mayores subidas fiscales de la historia de Catalunya, presente esta propuesta".

Ha afirmado que el PP votará siempre a favor de "bajar los impuestos a los catalanes" porque cree que es la mejor forma de crear prosperidad económica.

"Bajando los impuestos, propiciando que se cree crecimiento económico y, sobre todo, que la gente, sobre todo las clases medianas, tengan más recursos disponibles", ha zanjado.

Preguntado por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Papa, Fernández ha dicho que no cree que "entrar en confrontaciones políticas con el Papa sea lo correcto" y ha asegurado que hay que escucharlo como luz moral del mundo occidental.