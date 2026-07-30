Juan Llamas, nuevo director del área de Wealth Management de CaixaBank

Archivo - Oficina de CaixaBank Wealth Management. - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Dirección de CaixaBank ha nombrado a Juan Llamas como nuevo director de CaixaBank Wealth Management, en el marco de la nueva organización en el ámbito de Wealth Management y CaixaBank Asset Management, informa la entidad en un comunicado este jueves.

El banco ha explicado que ambos negocios son estratégicos para y "desempeñan un papel clave" en el asesoramiento y la gestión de los clientes de banca privada, patrimonial e institucional.

Llamas sustituye en el cargo a Belén Martín, que ha sido nombrada 'managing director' de las Oficinas de Representación de CaixaBank CID, y reportará al director de Negocio, Jordi Mondéjar.

En la nueva estructura, CaixaBank Asset Management, hasta ahora integrada en el ámbito de Wealth Management, pasará a depender directamente de Mondéjar.

El objetivo de esta reorganización es "avanzar en una propuesta patrimonial más integrada", reforzando el crecimiento de la gestión patrimonial de los negocios del grupo con las capacidades de inversión y gestión de activos de CaixaBank Asset Management.