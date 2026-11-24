El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha afirmado que ve imposible un entendimiento de su partido con Junts y considera que el partido liderado por expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha abandonado el camino del sentido común y está en el de la crispación: "Están fanatizados".

"Aquella Convergencia, si alguna vez existió, que era capaz de encontrar cosas materiales buenas para Catalunya, no existe", ha dicho este martes en una rueda de prensa organizada por Efe, en la que ha acusado a Junts de auspiciar lo que tacha de inmigración masiva.

"(Junts) ha priorizado su poltrona, sus sillas. Ha priorizado un tema del señor Puigdemont, que da las entrevistas en castellano, para que se le entienda en todos los sitios, y ha priorizado unos intereses muy particulares", por lo que considera que han perdido el norte y se han olvidado del centro de Catalunya.

En referencia a la aplicación de la amnistía a Puigdemont este lunes por parte del Tribunal Supremo, ha hecho referencia a la reacción de Puigdemont, que citó un poema de Jaume C.Pons: "El señor Puigdemont se nos ha hecho poeta, pero una poesía que destruye. Ante esa poesía que destruye, nosotros levantamos la bandera de la poesía que promete, la poesía de una España mejor, la poesía de una Catalunya en concordia".

IDENTIDAD CATALANA E INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

En referencia a la identidad catalana ha dicho que no hay ninguna posición impostada de su partido para captar posibles votantes de AC: "Todo esto de la identidad no hemos modulado nada, sino que somos así", ha dicho, y ha añadido que la identidad catalana forma parte de la identidad española.

En este sentido, sobre la lengua catalana ha apuntado que la "inmersión lingüística hace desastres" y ha abogado por dar libertad para elegir en qué idioma se recibe la enseñanza.

Acerca del estado del sector educativo ha dicho que las condiciones de trabajo de los profesores es uno de los pilares que defienden y considera que la educación no está funcionando, por lo que ha pedido revisar el marco general a nivel nacional y limitar el número de estudiantes por aula que hablan otras lenguas para que "no influyan negativamente".

RELACIÓN CON EL PP

Sobre la relación de su partido con el PP y un posible acuerdo de Gobierno tras las elecciones, ha insistido en que en este momento no se plantean fijar líneas rojas y están centrados en ganar las elecciones, aunque ha dicho que hay "diferencias importantes" con el PP.

Preguntado por el candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, ha apuntado que "en algunas cuestiones el discurso del señor Albiol y el discurso del PP tienen diferencias importantes", por lo que cree que es importante que se pongan de acuerdo, aunque ha remarcado que en materia de inmigración y seguridad el de Vox es un discurso original y el de Albiol, asegura, es una copia.

Acerca del modelo que propone Vox en materia de inmigración ha subrayado que no tiene "nada que ver ni con la filosofía ni con las formas" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y ha sostenido que se deben realizar expedientes individualizados a los inmigrantes.

IGUALDAD Y MEMORIA HISTÓRICA

En referencia a las políticas de igualdad ha dicho que lo importante no es que exista un ministerio sino que la igualdad entre hombres y mujeres se cumpla y ha dicho que pondrán "todos los medios para que las posibles víctimas se sientan protegidas".

Sobre el teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género ha expuesto que no sabe si se tendrá que eliminar o poner más teléfonos a disposición, aunque ha remarcado que el objetivo de Vox es la defensa de la mujer "sobre todo en un momento que hay una inmigración muy complicada".

Por otra parte, preguntado por si recortarán las ayudas para exhumar fosas comunes de la Guerra Civil lo ha negado y ha añadido que ayudar a la gente a encontrar a sus familiares es lo "más noble" que se puede hacer, aunque ha matizado que esto no tiene nada que ver con leyes como la de memoria histórica.