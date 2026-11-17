Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona ha decidido declarar la nulidad de la decisión del Departamento de Trabajo de la Generalitat de revocar "a todos los efectos" el teletrabajo de sus subdirectores generales, según la sentencia consultada por Europa Press este martes.

Esta resolución llega un día después que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 14 de Barcelona avalara que la Generalitat dejara sin efecto las autorizaciones de teletrabajo de los subdirectores generales y puestos orgánicamente asimilados, al considerar que el trabajo a distancia no es un derecho subjetivo del personal, sino una modalidad organizativa reversible y "una potestad discrecional" de la Administración.

La nueva sentencia estima el recurso de 21 titulares de subdirecciones generales y puestos asimilados contra el Departamento de Economía y Finanzas, tras la instrucción de principios de 2025 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat.

El titular del juzgado anula la decisión porque defiende que la nueva instrucción modifica "claramente" el contenido del decreto 77/2020 que regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo para el personal al servicio de la Administración de la Generalitat.

EXCEPCIÓN NO PREVISTA

La eliminación del trabajo, según explica, establece una excepción al teletrabajo no prevista en el decreto y, por ello, determina que es nula de pleno derecho por vulnerar lo dispuesto en una disposición administrativa de rango superior.

Añade que, siendo nula la instrucción en cuestión, son igualmente nulas las resoluciones administrativas impugnadas, que se fundamentan, únicamente, en la referida instrucción.

También determina que no procede imponer las costas a ninguna de las partes no apreciándose ausencia de 'iusta causa litigandi' por dudas de hecho y de derecho.