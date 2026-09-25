La juez decreta que el fisioterapeuta de Juncosa (Lleida) comparezca periódicamente en el juzgado

Archivo - Foto de recurso de unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La juez de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Lleida ha decretado este viernes que el fisioterapeuta de 32 años detenido Juncosa (Lleida) por presuntos tocamientos a tres de sus pacientes comparezca periódicamente en el juzgado.

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), destacan que la magistrada, después de que nadie haya solicitado la prisión provisional, ha acordado dichas medidas cautelares.

La causa, en concreto, está abierta por delito de agresión sexual.