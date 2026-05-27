El juez Pedraz pide a la UCO requerir información al PSOE sobre la campaña del PSC de 2024

Acceso a la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024.

Según recoge el auto de requerimiento al que ha tenido acceso Europa Press, el juez solicita la documentación íntegra y contable relativa a los comicios celebrados en Cataluña el 12 de mayo de 2024.

Se pide la documentación presentada ante la Sindicatura de Comptes de Cataluña y el Tribunal de Cuentas sobre la campaña, incluyendo estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad durante el periodo oficial de campaña del 26 de abril al 10 de mayo de 2024.