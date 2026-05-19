El juez procede al levantamiento del cadáver de la mujer asesinada este martes en Figueres (Girona)

GIRONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El juez titular de la plaza 6 de Figueres (Girona) dirige este martes por la tarde la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver de una mujer que ha sido asesinada presuntamente por su expareja, detenido posteriormente por los Mossos d'Esquadra, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Los hechos han sucedido sobre las 15 horas cuando un hombre presuntamente ha apuñalado diversas veces a la mujer en la plaza Tarradelles de Figueres, según ha podido saber Europa Press.

La víctima ha quedado tendida en el suelo y el autor ha permanecido en la plaza, donde posteriormente ha sido arrestado por la policía catalana.