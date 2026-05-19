La jueza ve indicios de "participación activa y premeditada" de Andic en la muerte de su padre

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). - David Oller - Europa Press

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), que este martes ha ordenado la prisión provisional eludible con fianza de 1 millón de euros para Jonathan Andic, ve indicios de "una participación activa y premeditada" por parte del detenido en la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, en diciembre de 2024 en las Cuevas del Salnitre de Collbató (Barcelona).

En el auto, consultado por Europa Press, la jueza señala diversas contradicciones en las declaraciones prestadas por Jonathan Andic los días 14 (día de la muerte de su padre), 31 de diciembre de 2024 y la de este martes en sede judicial, ya que en la primera declaró que se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre, este se paró a hacer fotografías y no lo tenía a la vista, y mientras caminaba escuchó un ruido y vio un cuerpo rodando entre los matorrales, escuchando un fuerte golpe y un gemido de dolor.

En la segunda declaración afirmó que tenían la costumbre de hablar cuando paseaban juntos, que ese camino lo habían hecho unas dos semanas antes y que su padre hizo uso del teléfono a principio del recorrido, pero no volvió a ver que lo utilizara y, además, explicó que la relación con su padre era muy buena tras asumir una mayor responsabilidad en la empresa en 2015.

No obstante, la magistrada apunta que es poco probable que si iban caminando juntos, "no lo viera caer".

En la línea de las contradicciones, el hijo del fundador de Mango manifestó que hacía una dos semanas que había realizado el mismo recorrido y las pruebas de localización de su vehículo demuestran que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, contradiciendo así su versión.

En cuanto a su relación personal, la jueza considera que, gracias a la corroboración de diversos testigos, en 2015 sí que se produjo una crisis a nivel profesional, personal y familiar, sobre todo con su padre, que apartó a Jonathan de la empresa para volver a dirigirla él mismo.

MALA RELACIÓN ENTRE AMBOS

A pesar de que Jonathan Andic declaró no tenía desavenencias con su padre, el análisis de los mensajes de Whatsapp demuestran lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación "la obsesión" del hijo por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que su padre se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él.

A mediados de 2024 el hijo fue conocedor de que su padre tenía intención de cambiar el testamento creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas, y en ese momento se produjo un cambio notable en su comportamiento, ya que pretendió reconciliarse y reconoció que su actitud con el dinero no era la correcta.

En este sentido, y en un intento de reconciliarse con su hijo, Andic aceptó la excursión que su hijo le propuso para hablar los dos solos.

LAS MARCAS

La instructora también se basa en un informe elaborado por la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos, que realizaron un total de 10 simulacros en los que constataron que, para llegar a conseguir una marca en el suelo similar a la hallada en el punto en el que cayó Andic, es necesario que se haga como mínimo "4 veces en los dos sentidos", realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás.

Los investigadores sostienen que para realizar esa marca con la suela de unas zapatillas como las que llevaba el finado se tiene que realizar la acción de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, pues "realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón, no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos".

Por su parte, el informe forense determinó que la caída de Isaak Andic fue como si se "hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante", y que todas las lesiones del resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente, si bien no presentaba lesiones en las palmas de las manos, por lo que se descartó el resbalón con una piedra o una caída hacia adelante.

LLAMADAS AL SEM

La jueza recoge que el investigado realizó dos llamadas al Sistema de Emergències Mèdiques (SEM): en la primera de ellas manifestó que su padre se había caído, que creía que por un barranco, en Montserrat, mientras que en la segunda "modificó la versión" y dijo que él iba adelantado, que de repente oyó ruido de piedras y que cuando se giró vio a su padre gritar y caerse.

Esta declaración difiere de la prestada ante los Mossos, en la que afirmó que él caminaba delante de su padre y que vio "un cuerpo rodando entre los matorrales" y fue a los pocos segundos cuando escuchó un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de su padre.

El TELÉFONO

La instructora señala que el investigado cambió el móvil que tenía en el momento de los hechos por uno nuevo y que borró el contenido de su antiguo teléfono, que despareció "en extrañas circunstancias" coincidiendo con el momento en el que los medios de comunicación anunciaron la reapertura del expediente judicial en marzo de 2025.

Según el auto, la secretaria de Andic manifestó que se lo habían robado en Quito (Ecuador) durante un "viaje relámpago" que hizo del 24 al 26 de marzo de 2025; los Mossos han hecho las gestiones pertinentes para determinar la pérdida o sustracción del mismo, siendo el resultado negativo.

Finalmente, la jueza concluye el auto con este resumen de afirmaciones sobre el acusado: "La mala relación del hijo con el padre; la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación; una planificación y estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída; las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad".

Y añade: "Las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo; la obsesión del investigado por el dinero; la manipulación emocional sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos; haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida".