Juli Fernández exige los recursos de inversión de Rodalies: "El problema no es solo la gestión"

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio de la Generalitat, Juli Fernández, ha lamentado el funcionamiento actual de Rodalies y ha vuelto a exigir el traspaso de las competencias de gestión y los recursos de inversión: "El problema no es solo la gestión, también hay que tener los recursos de inversión para mejorar la infraestructura".

"Si no tenemos la capacidad de ejecución de los recursos, Rodalies seguirá funcionando mal. La magia no existe, Rodalies no funcionará de maravilla porque lo gestione la Generalitat", ha avisado en una entrevista en 'El País' de este lunes recogida por Europa Press.

Ha opinado que él no tiene "la capacidad para hacer que Rodalies no funcione bien" y se ha mostrado dispuesto a asumir el desgaste político que pueda suponer su gestión.

Preguntado por si ante la emergencia climática tiene sentido que el Govern subvencione estaciones de esquí a través de la gestión de FGC, ha replicado que "son una actividad económica muy importante para su entorno" y ha abogado por que las instalaciones vayan más allá de la nieve y lideren transformaciones económicas.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Fernández ha insistido en que la propuesta de Aena para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat "no es real ni viable" y ha lamentado que no responda al contexto actual ni a la protección de los espacios naturales, en sus palabras.

Ha advertido que la infraestructura "necesitará una gestión específica el próximo verano", al prever la recuperación de los niveles de actividad prepandemia.