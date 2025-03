Mira con "cierta preocupación" la negociación sobre financiación singular y pide tener aliados

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el acuerdo con el Gobierno para el traspaso de Rodalies "queda íntegro" pese al acuerdo este domingo entre el Gobierno y los sindicatos para desconvocar la huelga en Renfe y Adif a cambio de que la empresa que debe capitanear el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat esté adscrita al grupo Renfe.

En una entrevista este lunes en 3Cat recogida por Europa Press, ha defendido que se utilice "la fórmula que les parezca oportuna para garantizar los derechos laborales" de los trabajadores de Renfe, pero ha subrayado que el resultado final debe ser el pactado entre ERC y el Gobierno central.

"El Gobierno del PSOE deberá cumplir con los acuerdos, porque si no cumple ya sabe que no tendrá nuevos acuerdos", ha avisado el líder de los republicanos, que ha insistido en que no debe ser incompatible defender los derechos de los usuarios de Rodalies y los de los trabajadores de Renfe y Adif.

Preguntado por este límite temporal que ERC ha fijado en 2 años para encontrar una solución con los trabajadores, Junqueras ha sostenido que "si se resuelve en dos años, está bien y si se resuelve en un año y medio, mejor", y ha reiterado que se debe cumplir con el compromiso de traspasar Rodalies a la Generalitat.

Para él, quienes deberían de tener más interés en que se cumpliera el acuerdo entre ERC y el Gobierno son los trabajadores: "Son los primeros que deberían de estar interesados en que las cosas fuesen bien, que el servicio fuese el que toca, que hubiese las inversiones que debe haber".

FINANCIACIÓN SINGULAR

El líder de los republicanos ha asegurado que mira "con cierto escepticismo y cierta preocupación" la negociación sobre la financiación singular con el PSOE, y ha reclamado tener tantos aliados como sea posible.

"Es evidente que si la batalla por la financiación la libramos solos la ganaremos, pero nosotros no la queremos ganar solos, la queremos ganar para el país", ha afirmado.

Junqueras ha instado a sindicatos, empresarios, autónomos y universitarios a ayudar a ERC en esta negociación, a quien les ha ofrecido construir esta alianza "imprescindible para el bien" de Catalunya, ha subrayado.

Ha asegurado que las negociaciones sobre financiación no van "nunca lo suficientemente bien", pero ha añadido que también era muy difícil conseguir una condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), tras lo que ha insistido en que aunque las cosas sean difíciles no quiere decir que sean imposibles.

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Junqueras ha asegurado que "disponer de unas competencias no es racista, porque si las competencias fuesen por definición racistas, todo el mundo lo sería, en todas partes del mundo, por el hecho de tener cualquier decisión en el ámbito de la inmigración", en referencia a la negativa de Podemos a apoyar esta delegación de competencias pactada entre Junts y el Gobierno.

Sobre las críticas de Junts a los acuerdos entre ERC y el Gobierno, ha afirmado: "Querría que la gente de Junts entienda que lo que es bueno para nuestro país, es bueno para nuestro país", y ha subrayado que está a favor de que Catalunya tenga más competencias y después ya discutir cómo se aplican.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Preguntado por si los republicanos ayudarán al Govern a aprobar suplementos de crédito para este ejercicio presupuestario, Junqueras ha respondido que ERC intentará ayudar en la parte de la ampliación de crédito que sirva para "mantener el nivel de gasto e inversión del año anterior".

Pero ha avisado de que "si el Govern quisiera ir más allá porque le convienen otras cosas o cree que le interesan otras cosas, eso deberá de ir condicionado a todo el interés general del país", y ha añadido que irán negociando parte por parte.

'ESTRUCTURA B'

Junqueras ha sostenido que el informe de la llamada 'comisión de la verdad' sobre la 'estructura B' en ERC "no dice prácticamente nada nuevo", pero ha defendido que ha servido para constatar todo lo que se había publicado en los medios al respecto, y ha negado que haya habido un escarnio en el Congreso del partido en la presentación de este informe.

Preguntado por los cómo valora que algunos militantes se hayan sentido molestos por este informe, ha respondido que la obligación del partido es pedir perdón por "lo que hizo quien sea" y establecer mecanismos para que no vuelva a ocurrir.

Sobre la ausencia del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès en la clausura del Congreso de ERC tras la lectura del informe de la 'comisión de la verdad', Junqueras ha señalado que tiene muy buena relación con él: "Si yo tuviese que elegir, prefiero que esté a que no esté, pero en todo caso respeto el derecho de todo el mundo a estar donde quiera estar".