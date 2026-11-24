El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en un acto en Manresa - EUROPA PRESS

Apela al voto de las jubiladas indecisas y defiende salarios altos para garantizar las pensiones

MANRESA (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado este martes el modelo de ruina y miseria que asegura defienden PP, Vox, AC y "a menudo de Junts", y ha llamado a confrontarlo y explicar a la gente el resultado de la aplicación de estas políticas.

Ha protagonizado un acto en Manresa (Barcelona) con la adjunta a la presidencia de ERC y eurodiputada, Diana Riba; el número 3 al Congreso por Barcelona, Jordi Albert; la 2 al Senado por Barcelona, Gemma Boix; el 15 al Congreso por Barcelona, Isaac Peraire, y el alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Ante unas 250 personas, también ha apelado al voto de las mujeres jubiladas "indecisas", una generación que ha contribuido a Catalunya laboralmente pero también con sus cuidados a abuelos, padres, hijos y ahora nietos pero que viven con incertidumbre el futuro, y ha defendido salarios altos para garantizar las pensiones.

"Estas mujeres sufren viendo que el resultado de muchas conquistas que han luchado durante años pueden desaparecer" si llega al poder la derecha y la extrema derecha, y ha añadido que se les debe explicar que donde han tocado poder han liquidado las políticas de igualdad y los derechos de las mujeres.

APELAR A LA ESPERANZA

Junqueras ha asegurado que no solo se debe apelar al miedo durante esta campaña, sino también a la esperanza, y ha destacado que la historia de ERC les avala: "Cada vez que ha ido de veras, hemos estado".

Ha asegurado que ERC volverá a construir una oportunidad para lograr la independencia: "Cuando esta oportunidad llegue, y haya un momento de incertidumbre en la vida de algunos de vosotros, en que tengáis que decidir entre vuestra libertad personal y la libertad colectiva de vuestro país, deberéis saber elegir vuestro país".

Diana Riba ha acusado al cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona y ministro de Industria, Jordi Hereu, de ser "incapaz de reformar la ley de industria", y ha avisado de que un gobierno de PP y Vox eliminará el derecho al aborto y recortará derechos de las mujeres.