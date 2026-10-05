Junqueras asegura que están "preparados para defender Catalunya" ante el adelanto electoral

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que están "preparados para defender Catalunya" ante el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Preparados para defender Catalunya y partirnos la cara para mejorar la vida de la gente", ha señalado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Sánchez ha adelantado las elecciones generales al 29 de noviembre después de no conseguir los apoyos suficientes para convalidar los decretos de vivienda en el Congreso el pasado viernes.