Junqueras avisa al PSOE: "No queremos que el PP y Vox gobiernen pero la prioridad es Catalunya"

Ve inviable la alianza de izquierda de Rufián: las generales no son las europeas y faltan apoyos

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido al PSOE de que debe cumplir sus acuerdos: "No queremos que el PP y Vox gobiernen, pero la prioridad es Catalunya" y defender sus intereses.

"En la defensa de estos intereses hace falta que el PSOE cumpla con sus acuerdos y que sea ambicioso", ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, aunque ha añadido que también hay aspectos positivos, como el acuerdo de Rodalies.

No desea un gobierno PP-Vox porque sabe "cómo se las gastan", pero ha insistido en que el PSOE debe mejorar muchas cosas: "En las que le quedan por mejorar, intentaremos acompañar; nosotros y espero que toda la mayoría porque, si no, no hay modo de avanzar".

PGE 2026

Sobre la negociación de los Presupuestos 2026, ha dicho que quieren las mejores cuentas públicas posibles, pero que no serán las mejores "sin un buen modelo de financiación ni un buen modelo de recaudación tributaria" porque entonces faltarán muchos recursos.

En cuanto a la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de ir a las elecciones generales con un espacio plurinacional de izquierdas, ha considerado que "aquello que es posible en las elecciones europeas es mucho más difícil en unas españolas" porque son dos modelos electorales completamente diferentes.

Además haría falta apoyo de Bildu, BNG o Podemos, "y no lo tiene porque se han desmarcado de esta propuesta", pero, sea como sea, añade que cualquier decisión sobre coaliciones la tomará la militancia de ERC a través de su Consell Nacional.

FINANCIACIÓN: "DECEPCIONANTE"

Ha tachado de francamente decepcionante el acuerdo Gobierno-Generalitat sobre financiación, que "solo se resuelve si se respeta el principio de ordinalidad".

Además, ve falta de autonomía para la Agència Tributària de Catalunya y falta de concreciones sobre la recaudación del IRPF, y asegura que Catalunya está en condiciones de administrar sus impuestos.