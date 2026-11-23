El líder de ERC, Oriol Junqueras, la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el 2 de ERC al Congreso por Barcelona, Jordi Albert. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo (TS) al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont: "Maravilloso, es lo que toca, es lo que es justo".

En declaraciones este lunes, ha asegurado que "las condenas de prisión, los exilios y la represión son una injusticia manifiesta, han sido una injusticia durante muchos años", y ha calificado como positivo todo lo que la justicia pueda restaurar.

"Nosotros lo celebramos con entusiasmo y nos alegramos muchísimo", ha destacado Junqueras, después de que el TS haya decidido aplicar la amnistía a Puigdemont y también a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.