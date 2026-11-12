Junqueras defiende que la receta de ERC es construir mayorías amplias y no "repartir sillas"

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y el líder del partido, Oriol Junqueras. - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que la receta de su partido "no es no es ser una sopa de letras de partidos políticos, no es repartir sillas", sino construir mayorías amplias, solidas y estables, con agentes económicos y sociales, empresas y sindicatos, representantes del mundo de la educación, la salud y entidades culturales y deportivas.

Así se ha pronunciado este jueves en el acto de inicio de la campaña electoral, que los republicanos han arrancado en Tarragona, y en el que también ha participado el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián; la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany; el candidato de ERC al Senado Francesc-Marc Àlvaro, y la candidata al Congreso por Tarragona, Norma Pujol.

Junqueras ha reivindicado el proyecto republicano, ante una posible mayoría de PP y Vox, y frente a un PSC que "no se lo cree, arrastra los pies, le da pereza, nunca se lo toma en serio, no tiene el mínimo de ambición necesaria para defender el país".

También ha señalado que Junts "no sirve" porque son irresponsables, tras lo que les ha reprochado retrasar la aprobación de la Ley de Amnistía y no apoyar el nuevo modelo de financiación.

Ha criticado que los de Miriam Nogueras digan que están en el medio, al no posicionarse abiertamente contra PP y Vox: "Si ERC está en Catalunya, Vox debe estar un poco más allá de Australia, y los que están en medio están perdidos en algún lugar del Océano Índico. Y si hace falta, ya les iremos a rescatar, pero mientras tanto, que no molesten".

El líder republicano también ha reprochado la "dejadez" de los Comuns, a quienes ha acusado de no hacer ninguna propuesta útil para Catalunya y no impulsar nada concreto, y ha añadido que las únicas propuestas que han salido adelante en vivienda en Barcelona han sido de Alamany y la gente de ERC en el Ayuntamiento.

DE OBEDIENCIA CATALANA

Alamany también ha asegurado que, ante un mayoría de PP y Vox, en ERC no serán "nunca los del medio", y ha subrayado que los republicanos son de obediencia catalana y defenderán los intereses de Catalunya.

Ha llamado a defenderse ante la derecha y la extrema derecha, que exigen encontrar soluciones individuales sin haber hecho nunca sacrificios: "Aquellos que no han trabajado en su puñetera vida, aquellos que no saben qué es llegar a fin de mes, dan lecciones. Aquellos que pisan moqueta, que han ido siempre a escuelas elitistas, que tienen apellidos compuestos".

La número dos de ERC ha acusado al PSC de someterse al PSOE cuando llegan al Congreso y de decir que defienden a la clase media y trabajadora "sin luchar por el país, sin ambición nacional".