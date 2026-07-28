Junqueras (ERC) afirma que el Gobierno no necesita "ningún apoyo más" para aprobar la financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda no necesita "ningún apoyo más" para aprobar el nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque, dice, tiene suficiente con su propio voto y no necesita encontrar más apoyos.

Lo ha dicho en entrevista de 3Cat recogida por Europa Press este martes, después de que el Ministerio de Hacienda haya aplazado al 4 de septiembre el CPFF previsto inicialmente para este miércoles, y ha asegurado que todo el mundo apoya el nuevo modelo pero que "no lo quieren reconocer".

"Los del PP están encantados de disponer de más dinero para sus hospitales y para sus escuelas, pero no lo quieren reconocer y priorizan la batalla política", y ha criticado que cuando el PP pone trabas a la financiación está perjudicando a la población.

Así, ha dicho que este aplazamiento afecta directamente a los enfermos que están en los hospitales, a los estudiantes y a la gente que usa los servicios sociales.

Junqueras ve contradictorio que el Gobierno de Canarias, en el que está el PP, apoye el modelo mientras que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias) están en contra.

Ha criticado que el modelo actual es "un desastre" y que está profundamente desequilibrado y ha añadido que quien paga el precio es la ciudadanía.

VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Preguntado por la votación del nuevo modelo en el Congreso y la probabilidad de que salga adelante ha dicho que "no será fácil", porque requiere el voto favorable de diversos partidos y ha defendido que ERC no dejará de intentarlo.

"Es mucho mejor para todos que esté en vigor el 1 de enero porque entonces habrán 4.700 millones más para Catalunya", y ha dicho que esto aplica para otros territorios como la Comunidad Valenciana que obtendría 3.600 millones más.

En relación al Govern, ha sostenido que debe reclamar lo mismo que ERC porque "debería ser el más interesado del mundo" en obtener estos 4.700 millones.

AMNISTÍA

Sobre la aplicación de la amnistía a la exconsellera Meritxell Serret y a 4 miembros de la Mesa del Parlament de 2017, ha reivindicado que esta condena "no debería haber existido nunca" y que los tribunales han hecho todo lo posible para no aplicar la amnistía.

Junqueras ha apuntado que estas amnistías llegan ahora porque la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les "condiciona" y les lleva a actuar, dice, de manera más razonable y aplicar justicia.

PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO

Acerca de la intención del Gobierno de presentar Presupuestos de cara al 2027, ha dicho que si el Ejecutivo los quiere negociar con ERC deben cumplir con "muchas cosas que tiene pendientes", entre las que ha citado el Consorcio de Inversiones, aumentar la participación de la Generalitat en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y las inversiones ferroviarias.

También ha mencionado la necesidad de solucionar los problemas en la autovía AP-7, para lo que propone que Catalunya asuma el mantenimiento y el aumento de la capacidad de esta vía a través de una encomienda de gestión.