Junqueras (ERC) afirma que se reunió con Puigdemont en su última visita a Bélgica

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que se reunió con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su última visita a Bélgica: "Hablamos de modelo de financiación, hablamos de trenes, hablamos de IRPF, hablamos de todas estas cuestiones", ha explicado.

En una entrevista concedida a la Cadena SER este miércoles por la noche recogida por Europa Press Junqueras ha dicho que forma parte de su trabajo y su obligación hablar con las diferentes fuerzas políticas.

RUFIÁN

Preguntado por el acto que ha protagonizado este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado y las propuestas lanzadas por Rufián, Junqueras ha sostenido que está "muy de acuerdo en que ERC se presente en Catalunya, Bildu en Euskadi y en Navarra, el BNG en Galicia".

"Y al mismo tiempo todo mi respeto a las formaciones políticas españolas que son las que deberán decidir de qué manera se presentan", ha expresado.

Preguntado por si entiende la propuesta que ha realizado Rufián ha respondido que defienden cada día la necesidad de construir propuestas compartidas: "Sí. Lo entiendo perfectamente", ha respondido y ha añadido que habla con Rufián muy a menudo.

RECAUDACIÓN IRPF

Sobre la recaudación del IRPF en Catalunya ha afirmado que sigue siendo condición "sine qua non" para la aprobación de presupuestos y ha dicho que forma parte de la acción parlamentaria que ERC retirara en el Congreso la ley para la recaudación del IRPF.

"Lo que es seguro es que nosotros no renunciamos a intentar acercar la responsabilidad fiscal a la sociedad. Y nos parece que cuanto más cerca está la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, pues es mejor", ha zanjado.

ESTADO DEL GOVERN

Preguntado por su opinión acerca de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya descartado hacer cambios en el Govern y someterse a una cuestión de confianza ha afirmado que entiende que lo descarte porque es "lo que le toca".

En este sentido, ha añadido que si alguien quiere forzar una cuestión de confianza esto solo depende del presidente y, por tanto, tendrá que presentar una moción de censura, aunque ha matizado que "Junts no tiene mayoría para presentar una moción de censura" ni aunuqe ERC la votara.