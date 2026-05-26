Junqueras (ERC) descarta que el pacto presupuestario con el PSC sea antesala a entrar en el Govern

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha descartado este martes que el pacto entre su formación y el PSC por los Presupuestos de la Generalitat de 2026 sea la antesala a entrar en el Govern, ya que asegura que el acuerdo es "la antesala de la voluntad de trabajar para Catalunya".

"Hasta ahora lo ha demostrado ERC y en este acuerdo, en menor grado, también el PSC. Nuestro objetivo es que el PSC se implique a fondo en la defensa de los trabajadores y de las familias, pero también que a este compromiso se añadan otras formaciones y los agentes económicos y sociales. Nuestro pacto es con Catalunya", ha dicho en una entrevista en 'Nació' recogida por Europa Press.

Junqueras ha defendido que el acuerdo permite partidas adicionales de 500 millones de euros en enseñanza, 250 en salud, 210 en vivienda, así como "acuerdos extrapresupuestarios relevantes" para el futuro de Catalunya como el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) o el Tren Orbital.

CESIÓN DEL IRPF

Preguntado por el hecho de que la cesión del IRPF a Catalunya no haya sido una línea roja para el acuerdo, ha expresado que la cesión se implementará con unas enmiendas en la tramitación parlamentaria de la financiación.

"Es el mejor momento porque en la financiación todo el mundo gana y es más fácil que todo el mundo vote también a favor de la gestión del IRPF. Lo defenderemos hasta el final, esperamos que Junts también lo haga para que Catalunya no pierda", ha dicho.

Sobre las reticencias del PSOE al respecto, Junqueras ha señalado que ERC intentará convencer a todos los partidos, incluso a socialistas, de quienes afirma que "formalmente" ya están convencidos pese a que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía hayan descartado la cesión.

Ha añadido que espera "que el PSOE cumpla".

RUFIÁN

En cuanto al hecho de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se postule como candidato a un posible frente de izquierdas en clave española, Junqueras ha remarcado que el partido se presenta "en Catalunya bajo las siglas de ERC".

Ha resaltado que las listas de la formación las hace el partido y las valida el Consell Nacional: "Quien decide es el partido. Y estoy convencido de que todo el mundo lo respetará", ha dicho.