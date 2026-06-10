Junqueras (ERC) sitúa la educación como reto "existencial, de vocación y de sentido de la vida"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la conferencia - ERC

Defiende la necesidad de "grandes acuerdos" en Catalunya GIRONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha situado el conflicto educativo como reto "existencial, de vocación y de sentido de la vida", y ha remarcado que este reto no es fácil, pero que los Presupuestos pactados con el Govern inyectarán 500 millones adicionales para la enseñanza, según recoge la formación en un comunicado este miércoles.

Así se ha expresado durante la conferencia 'Una nova ambició per a les comarques Gironines' en Girona, en la que ha afirmado que tiene la sensación de que se ha construido un modelo en el que enseñar no es la prioridad: "Lo que le pedimos a maestros y profesores son muchas cosas, pero no es enseñar. Aquí es donde hay la ruptura con la vocación y por eso hacen falta herramientas", ha remarcado.

Ha defendido ser "tan ambiciosos como sea posible" y ha sostenido que ERC quiere para Catalunya todas las herramientas y competencias que debe tener un Estado porque, ha añadido, sin ellas todo es más difícil.

También se ha referido a la situación de la vivienda y ha señalado que la inflación en los precios suele provocar distribuciones desiguales de las rentas y las familias "tienen la sensación real de que se empobrecen".

"GRANDES ACUERDOS"

Junqueras ha enfatizado la necesidad de "grandes acuerdos" en Catalunya y ha dicho que la voluntad de ERC es contribuir a ellos.

"No sé si siempre somos capaces de hacernos entender y por eso lo intentaremos", ha expuesto.