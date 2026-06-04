Junqueras expresa el respeto de ERC al 'no' en la consulta docente del preacuerdo educativo

El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junqueras ha informado sobre el acuerdo llevado a cabo con el PSC para presentar una presupuestos de la Generalitat p
El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junqueras ha informado sobre el acuerdo llevado a cabo con el PSC para presentar una presupuestos de la Generalitat p - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: jueves, 4 junio 2026 12:28
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BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado el respeto de ERC al resultado de la consulta a los docentes sobre el preacuerdo educativo de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con Ustec·Stes y Aspepc·Sps de este pasado viernes, que ha finalizado con un 'no' con el 65,1% de los votos: "Respetamos el resultado".

"Continuaremos trabajando al lado de la comunidad educativa para la mejora de la educación en Catalunya, por la excelencia educativa y por la preeminencia del catalán en las aulas", ha asegurado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este jueves.

La consulta ha finalizado con un 61,11% de participación del colectivo docente; el 'sí' al preacuerdo ha obtenido 21.184 votos (el 34,9%) y han votado 60.686 personas de un censo total de 99.305.

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