Junqueras insta al PSC a plantear "alternativas" si no es capaz de convencer al PSOE con el IRPF

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha emplazado este jueves al PSC a plantear "alternativas tan buenas o mejores" que la cesión del IRPF a Catalunya si no es capaz de convencer al PSOE al respecto.

"Defendemos que el IRPF es bueno para Catalunya porque está comprometido y firmado, pero si ellos no se ven capaces de cumplir deberán proponer alternativas, y deberán ser tan buenas o mejores", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Según Junqueras, ya evaluarán las propuestas que se pongan sobre la mesa y, en caso de que no sean tan buenas o mejores que el IRPF, es legítimo que consideren que no haya acuerdo, ha avisado.

También ha apuntado que si los socialistas no cumplen con el tema del IRPF es porque "no quieren que Catalunya tenga más soberanía y poder, porque tienen elecciones convocadas y no todas les van bien o porque priorizan intereses de partido a los de Catalunya".

PRESUPUESTOS

Al considerar que el PSC es el que tiene la responsabilidad de aprobar el proyecto de Presupuestos de 2026, ha argumentado que es trabajo del Govern proponer dichas alternativas "lo antes posible" y ha recalcado que ERC está dispuesta a negociar.

"El que no ha querido negociar es el PSC, que presentó unilateralmente una propuesta de Presupuestos y no ha querido negociarla. Las cosas no se hacen así", ha subrayado Junqueras, pese a añadir que los republicanos quieren que haya cuentas.

Sobre el suplemento de crédito que han pactado con el Govern de casi 6.000 millones de euros, ha expuesto que siempre se han abierto a esta vía y cree que es necesario para compensar el incremento de precios ante el actual contexto internacional.