Junqueras y Otegi abordan la situación internacional y profundizar en la relación de ERC y Bildu

El líder de ERC, Oriol Junqueras (2i), y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegui (2d), junto con miembros de la dirección de ambos partidos, durante una reunión de las direcciones de ERC y EH Bildu, en la sede de ERC, a 10 de marzo de 2026, en B - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido este martes en la sede de los republicanos en Barcelona para abordar la situación internacional y profundizar en las "relaciones estratégicas que unen a ambas formaciones".

En un comunicado, los republicanos han explicado que el encuentro se ha desarrollado "en un ambiente constructivo, fruto de las sólidas relaciones entre ambas fuerzas soberanistas y de izquierdas", que comparten unidad de acción estratégica desde 2019.

Este encuentro se produce el mismo día en que el Gobierno ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para poner en común las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán.

Además de Junqueras y Otegi, a la reunión han asistido la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el secretario general adjunto, Oriol López, y por parte de la formación vasca han estado presentes el director de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de organización, Sonia Jacinto.

El encuentro se ha producido cuando se cumplen esta semana 40 años del referéndum en el que "tanto el pueblo vasco como el catalán votaron masivamente en contra" de la entrada de España en la OTAN.

Ambas formaciones han expresado su preocupación por la situación internacional y han coincidido en que "es el momento de apostar con firmeza y valentía por la paz, la soberanía de los pueblos y el respeto al derecho internacional".

DIPLOMACIA, NEGOCIACIÓN Y ACUERDO

Han advertido de que la actual "deriva militarista y belicista tendrá consecuencias directas en las condiciones de vida de la ciudadanía", y han defendido la diplomacia, la negociación y el acuerdo como la mejor vía para garantizar la paz, por lo que se han comprometido a seguir trabajando en esa dirección.

"La unidad de acción que llevan a cabo ERC y EH Bildu pasa por defender los derechos de nuestras respectivas naciones y por impulsar un modelo de estado plurinacional que supere las hipotecas del régimen del 78 en el camino hacia la soberanía plena", han subrayado.

Han reclamado "el reconocimiento de Catalunya y Euskal Herria como naciones", así como el reconocimiento del catalán y del euskera como lenguas oficiales en todos los ámbitos.