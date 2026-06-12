Junqueras pide que el TJUE ponga "justicia allá donde impera la injusticia" y se aplique la amnistía

El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha manifestado este viernes que espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ponga "justicia allá donde impera la injusticia" y se aplique la Ley de amnistía.

En un apunte en X recogido por Europa Press, ha recordado que hace 7 años del juicio contra los organizadores del 1-O: "La causa culminó con condenas severas por sedición, malversación y desobediencia, y marcó un antes y un después".

"Gracias a la exigencia del independentismo se aprobó, hace 2 años, la Ley de amnistía. Hoy, seguimos esperando que se aplique", ha reclamado.