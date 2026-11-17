La número 4 de ERC al Congreso por Barcelona, Laura Pelay, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la cabeza de lista al Congreso por Lleida, Inés Granollers, en declaraciones. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que su partido no da por descontado que PP y Vox vayan a gobernar tras el 29 de noviembre, al ser preguntado por la propuesta del cabeza de lista de los republicanos al Congreso, Gabriel Rufián, de hacer un Govern de concentración en Catalunya en caso de que eso ocurra: "No nos precipitemos", ha afirmado Junqueras.

Así se ha pronunciado este martes en Barcelona en declaraciones junto con la número 4 al Congreso por Barcelona, Laura Pelay, y la cabeza de lista al Congreso por Lleida, Inés Granollers.

"ERC está aquí para ganar, por tanto, paso a paso, no nos precipitemos. Nuestro trabajo es ganar estas elecciones e impedir que haya un Gobierno de derecha y extrema derecha para poder defender Catalunya", ha subrayado el líder de los republicanos.

Preguntado por las negativa de Rufián a recibir al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando vuelva a Catalunya tras ser amnistiado, Junqueras ha asegurado que él sí lo hará: "Recibiré a todo el mundo que pueda recibir porque mi trabajo es intentar hablar con todo el mundo, solo faltaría, y especialmente con gente que ha sufrido represión".

Junqueras ha apostado por "tener la mejor interlocución posible con todo el mundo", y ha añadido que quieren defender los servicios públicos y a las familias catalanas y que les gustaría no tener que hacerlo en solitario, por lo que ha invitado a otras formaciones políticas a compartir esta lucha.

INDUSTRIA

El dirigente republicano ha anunciado que su partido presentará en el Congreso un plan de reindustrialización y "relocalización de aquella industria que ha ido marchando" de Catalunya a lo largo de los años.

Ha señalado que hay herramientas para lograr esta relocalización como la idea del 'Made in Europe' y la defensa de lo que se produce en Europa, y ha destacado que la UE ya ha hecho algunas directivas en este sentido, pero "desgraciadamente, el Gobierno español no ha estado a la altura" al no trasponer estas normas europeas ni aprobar una nueva Ley de Industria.

Junqueras ha explicado que la ley vigente es del 1992, cuando aún no existía Internet: "Las leyes españolas son antiguas, no sirven y el Gobierno español y el ministro Hereu en particular no han hecho el trabajo que les tocaba".

"Se supone que tener ministros catalanes debe servir de algo, especialmente si hacen alguna cosa a favor de Catalunya", y ha acusado al ministro de Industria y cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, de dejar abandonado el proyecto de ley de industria que presentó.

Ha puesto como ejemplo la fabricación de autobuses, que hace años se producía en Arbúcies (Girona), pero se ha deslocalizado y ahora en Catalunya se utilizan buses fabricados en China, y ha apostado porque la administración condicione "a través de la contratación pública" para favorecer la producción industrial en Catalunya.

GUILLEM AGULLÓ, VÍCTIMA DEL TERRORISMO

Además, ha celebrado que el Gobierno vaya a reconocer como víctima del terrorismo a Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón) en abril de 1993.

Para Junqueras, este reconocimiento es un acto de justicia, y ha asegurado que el hecho de que los neonazis que le asesinaron no pagaron, a su juicio, la condena que se merecían es "una prueba más de la enorme anormalidad judicial en la que vive el Estado español".