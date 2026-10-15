Junqueras y Romeva piden al TS que amnistíe la malversación del 1-O que los mantiene inhabilitados

Archivo - Junqueras y Romeva, en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo en 2019 - SEÑAL DE TV DEL TRIBUNAL SUPREMO - Archivo

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconseller de Acción Exterior, Raül Romeva, han instado al Tribunal Supremo (TS) a que amnistíe el delito de malversación del 'procés' que les mantiene inhabilitados, según el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso Europa Press.

En 2019, ambos fueron condenados a penas de prisión e inhabilitación y, tras el indulto parcial concedido por el Gobierno, que supuso la extinción de las penas de cárcel, el TS mantuvo la condena a ambos líderes independentistas por delitos de desobediencia en concurso con malversación, manteniendo las penas de inhabilitación absoluta hasta 2031 en el caso de Junqueras y de 2030 en el de Romeva.

Sin embargo, el pasado martes, 6 de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) avaló la aplicación de la amnistía al delito de malversación del 'procés' y ordenó al TS la aplicación de la misma.

TRIBUNAL DE CUENTAS

En paralelo, este miércoles el Tribunal de Cuentas también aplicó la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a la treintena de encausados --entre ellos Junqueras y Romeva-- en el caso que seguía sobre el presunto desvío de fondos para el 1-O y la actuación exterior del 'procés'.

En la sentencia, el órgano fiscalizador alega que no se ha demostrado que los gastos del 'procés' se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea.

En un escrito con fecha de 8 de octubre, el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, ha instado al alto tribunal a que dicte "una nueva resolución en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional" y que decrete la extinción de la responsabilidad penal de ambos, incluyendo aquellas penas que hubiesen sido objeto de un indulto posterior.

También solicita que se le restituyan todos sus derechos y se les cancelen los antecedentes penales.