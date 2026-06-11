Junqueras viajará la semana que viene a Madrid para tratar la condonación del FLA y la financiación

Archivo - El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ofrece declaraciones tras su reunión con el presidente del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante su encuentro ambos abo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y miembros de la dirección del partido viajarán la semana que viene a Madrid para tratar temas pendientes como la aprobación definitiva de la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el proceso para materializar el nuevo modelo de financiación, según ha podido saber Europa Press.

Además, el diario 'Ara' ha avanzado que el dirigente republicano se reunirá con el grupo parlamentario en Madrid, liderado por el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, que recientemente ha insistido en su apuesta por un frente soberanista de izquierdas de cara a unas futuras elecciones generales.

Junqueras ha reiterado recientemente su apuesta por Rufián como líder de las listas para los próximos comicios generales, pero el propio Rufián ha hablado de que para ello necesita una serie de "condiciones", sin desvelar cuáles.

Esta reunión se da después de que la semana pasada el diputado de ERC en el Congreso Jordi Salvador publicara un mensaje en 'X' diciendo que el partido no puede ser una plataforma personal de Rufián, ni aceptar utimátums de éste, y avisó: "La paciencia tiene un límite".

La agenda de la delegación de la dirección de ERC en Madrid se alargará dos días, y contará con reuniones para abordar el tema del FLA, que es una cuestión pactada para la investidura de Pedro Sánchez y que debería de resolverse este mes de junio, y sobre la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para reactivar la tramitación de la financiación, que se prevé para julio.