Junts acuerda con el gobierno de Collboni la nueva Ordenanza de Civismo de Barcelona

El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, en rueda de prensa este martes - JUNTS PER BARCELONA

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha anunciado este martes que su grupo municipal ha llegado a un acuerdo con el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, para modificar definitivamente la Ordenanza de Civismo, vigente desde 2006.

En una rueda de prensa, Martí Galbis ha explicado que el ejecutivo municipal ha aceptado las 12 alegaciones presentadas por los posconvergentes y que el acuerdo llega tras "meses de trabajo intenso, conversaciones, negociaciones y también de interlocución con la ciudad y con entidades, grupos, plataformas y asociaciones".

Asimismo, ha celebrado dejar atrás una anterior ordenanza "no sólo antigua, sino también obsoleta, y que, además, ha sido flagrantemente incumplida por parte de los últimos gobiernos de la ciudad de Barcelona".