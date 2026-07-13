Junts acusa a Sánchez de buscar "excusas" para convocar elecciones si caen los PGE

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar "excusas" para convocar elecciones si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de culpabilizar de ello a la oposición.

"Si hay elecciones anticipadas, el único responsable será Pedro Sánchez, que ha dinamitado la mayoría de la investidura a base de no cumplir los acuerdos a los que llegó", ha sostenido en rueda de prensa, tras criticar que inicie los trámites de las cuentas sin tener mayoría en el Congreso y sin haberlas pactado previamente.

También ha reprochado que los socialistas mantengan su criterio en la cuestión del techo de gasto (el 96% seguirá siendo para el Estado y el 4% para las comunidades) y que no se aproveche la aritmética parlamentaria actual para cambiarlo.

A la espera de que el 29 de julio se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe abordar el nuevo modelo de financiación, Rius ha negado que sea nuevo porque lo considera una actualización del actual: "Una perpetuación del 'café para todos".

Así, ha lamentado que la propuesta no aborde nada sobre la recaudación autonómica de los tributos, tampoco que la Generalitat sea quien recaude todo el IRPF, ni sobre el principio de ordinalidad, entre otras cuestiones.

Es más, cree que con este modelo se esta a años luz del modelo económico que podría dar la llave de la caja a Catalunya: "Con este modelo, que Romero y Junqueras pidan el apoyo incondicional de Junts, es un acto de un cinismo bastante lamentable", ha apuntado.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Por ello, ha reiterado que presentarán una enmienda a la totalidad a la nueva financiación con un texto alternativo que incorporará la petición del concierto económico" que siempre ha defendido Junts y que también ha defendido ERC".

"Si se pone a votación el concierto económico, que permitió investir a Illa, los 19 diputados del PSC y los 7 de ERC votarán a favor. No pueden votar en contra en el Congreso de lo que supuso un acuerdo de investidura en Catalunya, y lo que ERC ha defendido en todo momento en el Parlament y aún defiende", ha subrayado.

Sobre la posición de Junts ante la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Rius ha asegurado que están a favor pero presentarán enmiendas para que condone "la cifra más alta posible".

TJUE

También se ha mostrado prudente a la espera de que este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la amnistía, dejando claro que hasta que no tengan el texto de la sentencia no harán valoraciones.

"Lo que luego haga la justicia española es del todo imprevisible. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo alguna cosa tendrán que decir, seguro", ha añadido.