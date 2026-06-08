Junts afirma que Nogueras "ha hecho más" que Illa al pedir a León XIV que hable en catalán

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha defendido que la líder del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, "ha hecho más" que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al pedir este lunes al Papa que hable en catalán en su visita a Catalunya.

"El Govern, en ningún momento, ha desplegado su capacidad política y diplomática ante el Vaticano para hacer que use el catalán. Ha hecho más Nogueras, pidiendo al Papa que use el catalán, que el presidente de la Generalitat", ha sostenido en rueda de prensa.

Tras darle la bienvenida y asegurar que está previsto que asistan a los actos, ha reivindicado que, si finalmente León XIV, habla en catalán en los términos que han defendido, "habrá sido gracias a la presión que ha hecho la sociedad civil y algunos partidos como Junts".

"El Papa visita una nación milenaria con una lengua y una cultura propia. Esperamos que tenga presente esta realidad y utilice el catalán en sus intervenciones, como han hecho otros papas que nos han visitado", ha apuntado.

CRÍTICAS A OMELLA

Según Rius, la mayoría de obispos catalanes se lo han pedido, lo que considera que no ha pasado en el caso del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, al que ha acusado de tener "una actitud de claro menosprecio a la lengua, cultura e identidad catalana".

"No nos sorprende", ha añadido el portavoz de Junts, que ha evitado pronunciarse sobre el discurso que el Papa ha hecho en el Congreso .