Junts apoya el derecho a manifestación pero critica la "doble vara de medir" de los socialistas

El expte. De la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, con el secretario gral. Jordi Turull y la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en Bruselas - JUNTS

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha manifestado este lunes el apoyo de su partido al derecho a manifestación pero ha criticado la "doble vara de medir" de los socialistas ante las protestas que se produjeron en la etapa final de la Vuelta ciclista a España en Madrid.

"Queremos expresar la doble vara de medir que tienen algunos. Algunos que, incluso hoy, alimentan estas protestas y esta manifestación, pero que en el referéndum del 1-O avalaron la represión policial contra todas las personas que pacífica y libremente fuimos a votar", ha destacado en declaraciones a los medios desde Bruselas, donde se ha reunido el grupo parlamentario.

Según Sales, el derecho a manifestación no puede ser, literalmente, a la carta: "Debe ser siempre, en todas partes y para todo el mundo", ha zanjado.