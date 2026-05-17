Junts en Barcelona pide a Sánchez e Illa ajustar a la inflación los tramos de IRPF

Archivo - Varias personas caminan delante del edificio del Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en Barcelona ha pedido instar a los ejecutivos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a ajustar los tramos del IRPF a la inflación y ampliar las deducciones familiares para "compensar el aumento del coste de la vida".

El concejal de Junts Arnau Vives reclama adoptar medidas fiscales para "aligerar la carga tributaria, especialmente a las rentas más bajas y las clases medias, que en muchos casos no han recuperado su renta real previa a la pandemia", explica la formación en un comunicado este domingo.

Vives ha alertado que en los últimos seis años las familias de Barcelona se han enfrentado a un aumento generalizado de los precios con una inflación acumulada, apunta, de un 23,5% y considera que el IRPF "afecta directamente a las economías familiares y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía".