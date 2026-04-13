Junts, BComú y ERC fuerzan en Barcelona una comisión extraordinaria para la reforma de La Model

Archivo - El interior de La Model de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Junts, BComú y ERC en el Ayuntamiento de Barcelona han forzado una sesión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo y Vivienda para exigir al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, que acelere la transformación del recinto de la antigua cárcel Model.

Así lo han informado en un comunicado conjunto este lunes en el que también piden que se hagan realidad los equipamientos pendientes en el barrio de la Esquerra de l'Eixample que son una residencia de ancianos, financiar el Institut-Escola Xirinacs y la guardería correspondiente.

"La iniciativa conjunta reclama al gobierno la convocatoria, en un mes máximo, de una reunión con los vecinos y las entidades para concretar los plazos de las obras previstas y los usos temporales acordados", han concluido.