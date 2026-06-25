Junts celebra la entrada de 3Cat en la UER pero pide no conformarse con ser miembro auxiliar

Archivo - Cartel en la sede de 3cat, a 30 de octubre de 2023, en Sant Joan Despí, Barcelona, Catalunya (España). ‘3cat’ es la nueva marca que emplean todos los canales de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) con excepción de los contenid - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Junts ha celebrado este jueves la incorporación de 3Cat como miembro auxiliar en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) pero pide no conformarse porque "ser miembro auxiliar no es lo mismo que ser miembro de pleno derecho".

En un comunicado, aseguran que la entrada de 3Cat en la UER es un reconocimiento que formaliza una relación de más de 15 años "y sitúa la radiodifusión pública en catalán dentro de la alianza de medios públicos más importante del mundo, que reúne 115 organizaciones de 57 países".

"Es una buena noticia. Esta admisión consolida la proyección internacional del catalán, da acceso a los intercambios de noticias, audio y música de la UER y facilita el trabajo cotidiano de los profesionales de la casa, que verán reconocido su trabajo al lado del resto de medios públicos europeos", destacan.

Para Junts, la categoría de miembro auxiliar, pensada para organizaciones que sirven 'a una gran comunidad lingüística autónoma', reconoce "una realidad que nadie debería poder negar, una comunidad de más de 8 millones de personas con medios propios".

"La condición de auxiliar es, precisamente, la fotografía de nuestra situación política actual, reconocidos, pero subordinados; presentes, pero sin voz plena. La CCMA-3Cat no podrá actuar nunca como ente de comunicación de una nación mientras dependa de un estado que no la reconoce como tal", señalan desde Junts, que añaden que este techo sólo se podrá romper con la independencia.