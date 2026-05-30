Junts celebra este sábado una convención municipalista que dará el disparo de salida a la precampaña

Archivo - El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, interviene durante un acto de campaña de Junts, en el Théâtre de Verdure, a 20 de abril de 2024, en Amélie-les-Bains-Palalda (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Junts celebrará este sábado una convención municipalista en Vilafranca del Penedès (Barcelona) que servirá para dar el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones municipales del año que viene.

A falta de un año para los comicios, el partido de Carles Puigdemont quiere hacer gala y reforzar su implantación territorial en Catalunya (es el partido con mayor número de alcaldías) y actualizar su discurso antes del inicio del próximo curso político.

Aunque la formación quería llegar a la convención con la designación de los candidatos, como mínimo, en las 4 capitales de provincia catalanas, lo ha conseguido en Girona y Lleida (Gemma Geis y Violant Cervera, respectivamente) pero no, de momento, en Barcelona y Tarragona.

En el caso de la capital catalana, el lunes la dirección del partido dará luz verde a la constitución de la Comisión Municipal Territorial (CMT), el órgano que pilota el proceso, y los aspirantes tendrán hasta el miércoles para notificar su voluntad de ser precandidatos y deberán recoger un 20% de avales (los militantes pueden avalar más de un candidato).

Aunque el reglamento de Junts contempla diversos escenarios para elegir el candidato, como la designación directa, el que parece más probable es que se dirima en unas primarias: entonces, como muy tarde, el candidato quedaría proclamado el domingo 21 de junio.

Tras la renuncia del portavoz de Junts, Josep Rius, hombre de confianza del expresidente Carles Puigdemont, y del exconseller Jaume Giró, los que sí han oficializado su voluntad de presentarse en Barcelona son el actual líder del partido en el consistorio, Jordi Martí; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada Glòria Freixa, y la diputada en el Congreso Pilar Calvo.

El exdiputado y abogado Jaume Alonso-Cuevillas y el exconseller Josep Maria Argimon todavía no han aclarado si quieren liderar la candidatura en la capital catalana, plaza para la que se barajaron otros nombres como el del expresidente Artur Mas, el exconseller Quim Forn y el empresario Tatxo Benet.

En Tarragona, la dirección de Junts también se enfrenta a la posibilidad de que se celebren primarias entre el actual líder del partido en el consistorio, Jordi Sendra, y el abogado Roger Baiges.

Se trata de un escenario que el partido quería impedir y hasta sondeó una tercera vía poniendo sobre la mesa el nombre del presidente de la Associació contra el Càncer en Tarragona y exdirector del servicio de emergencias 112 en 2017, Fede Adan, que fuentes consultadas aseguran a Europa Press que hace tiempo que se descartó.

Las negociaciones prosiguen entre la dirección del partido, con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el responsable de Política Municipal, Joan Ramon Casals, al frente, y los posibles candidatos en esta ciudad, parar acercar posiciones.

330 ALCALDÍAS

En las elecciones de 2023, Junts logró 330 alcaldías, superando por poco ERC, del total de 947 municipios que hay en Catalunya, mientras que el PSC fue tercera fuerza con más de un centenar, aunque se hizo con tres de las 4 capitales (Barcelona, Tarragona y Lleida) y es el partido hegemónico en el área metropolitana.

Con esta convención, Junts quiere activar a sus cargos y militantes para intentar retener su dominio y frenar la posible fuga de votos a Aliança Catalana (AC) que auguran las encuestas, sobre todo en municipios del interior de Girona y Lleida.

Ante ello, el partido ha reeditado acuerdos de coalición como el que tiene con Impulsem Lleida para concurrir juntos a las municipales y también con Impulsem Penedès.

ORDEN DEL DÍA

Tras la apertura de la convención por parte del alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, el candidato de Junts en Vilafranca del Penedès (Barcelona), hará de anfitrión y dará la bienvenida a partir de las 9.30 horas.

En el orden del día de la jornada, al que ha tenido acceso Europa Press, posteriormente se celebrará la mesa redonda 'Las municipales que vendrán' con el alcalde de Martorell (Barcelona), Xavier Fonollosa; la alcaldesa de Canyelles (Barcelona), Rosa Huguet; el alcalde de Figueres (Girona), Jordi Masquef, y la alcaldesa de Tordera (Barcelona), Elisabet Megias.

Vallès, Fonollosa y Masquef forman parte del grupo de alcaldes que, en el último año, ha reclamado endurecer las condiciones de empadronamiento y hacer reformas en ayudas sociales ante el auge de la inmigración, las ocupaciones y fenómenos como la multirreincidencia.

Entre este colectivo de alcaldes también está el de Vic (Barcelona), Albert Castells; el de Calella (Barcelona), Marc Buch; el de Manlleu (Barcelona), Arnau Rovira, o el concejal de Junts en Manresa (Barcelona), Ramon Bacardit, entre otros.

También habrá otra mesa redonda, 'Útiles de verdad. Qué funciona, qué no y qué hemos aprendido', con la candidata en l'Ametlla de Mar (Tarragona), Eva del Amo; el alcalde de Vila-Seca (Tarragona), Pere Segura; la alcaldesa de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), Anna Llobet; el alcalde de Bolvir (Girona), Isidre Chia; la alcaldesa de Tàrrega (Lleida), Rosa Maria Perelló; la candidata en Girona, Gemma Geis, moderados por la alcaldesa de La Garriga y presidenta de la ACM, Meritxell Budó.

Después intervendrá el secretario general de Junts, Jordi Turull, el responsable de Política Municipal, Joan Ramon Casals, y habrá la conferencia 'Salimos a ganar' a cargo de Jordi Cuminal.

FORMACIONES

Durante la convención, el partido ofrecerá los militantes que quieran la posibilidad de hacer dos formaciones: una con el nombre de '10 preguntas que debes hacerte para explicar la historia de tu campaña' y la segunda 'Graba, edita y publica: los videos que harán crecer tu campaña'.

Con la primera, explican que con 10 preguntas clave les ayudarán a dar forma al relato de su campaña y harán especial énfasis en la parte más estratégica y creativa así como en la importancia de medir resultados y extraer aprendizajes.

En la segunda formación explicarán como editar videos desde el móvil para crear contenidos "útiles, atractivos y adaptados" a una campaña municipal, trabajarán con 2-3 aplicaciones y mostrarán como transformar una idea en un video preparado para publicar en Instagram, TikTok o WhatsApp.