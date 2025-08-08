Junts critica la "incapacidad" de Collboni para resolver el conflicto con los socorristas

Archivo - (I-D) Los concejales de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Damià Calvet y Neus Munté, y el presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha criticado la "incapacidad manifiesta" del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, para resolver el conflicto con los socorristas de la ciudad.

En un comunicado este viernes, el líder de la formación en la capital catalana ha lamentado que, en 2 años, el alcalde socialista "no ha hecho absolutamente nada para resolver" esta situación.

De este modo, Martí ha registrado las mismas preguntas que le hizo a Collboni en julio de 2023 pidiendo explicaciones sobre la huelga: "Es lamentable tener que repetir, palabra por palabra, las preguntas que hice hace 2 años".

También ha señalado a la "situación de precariedad, falta de recursos e incumplimientos contractuales" que viven los trabajadores del servicio de socorrismo que, asegura, afecta tanto a la seguridad de los bañistas como a la propia dignidad del colectivo.

"Mientras Collboni se ha dedicado a hacerse fotos y a hacer anuncios grandilocuentes, los problemas reales de la ciudadanía siguen sin solución", ha zanjado Martí.