Junts defiende que un concierto económico "blinda todas" las reivindicaciones de las patronales

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Junts Toni Castellà ha defendido este jueves que el concierto económico que pone sobre la mesa su formación "blinda todas y cada una de las reivindicaciones que están haciendo la organizaciones empresariales" catalanas.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas en el Parlament después del comunicado conjunto de entidades económicas catalanas en el que señalan que la propuesta de reforma del sistema de financiación "no se puede considerar suficiente".

Castellà ha criticado que el Govern "anunció que su acuerdo de financiación contaba con el aval de las patronales" y que en el comunicado, ha dicho, enmiendan al Ejecutivo de Salvador Illa.

Las patronales y entidades económicas han pedido a los partidos trabajar conjuntamente para mejorar el sistema de financiación, y por ello Castellà ha sostenido que "el punto de partida ha de poder ser salir de la LOFCA para trabajar el modelo de negociación bilateral con el Estado".

"Esta es una gran oportunidad, coincidimos con ellos cuando decimos que es un momento para poder ir juntos", partidos, sociedad civil organizada y patronales, para --textualmente-- blindar definitivamente un modelo justo para Catalunya, que para Junts es el concierto.

33 DIPUTADOS CATALANES

"La propuesta de concierto es salir de la LOFCA, lo que ha garantizado es el café para todos. Una actualización de modelo que nos ha comportado el déficit fiscal no es la solución", ha agregado.

En este sentido, ha apuntado a los 33 diputados catalanes en el Congreso, de Junts, ERC y PSC, "suficientes para apretar y para imponer al Gobierno español un modelo de concierto económico".

"Es una buena oportunidad para que los partidos catalanes junto a las organizaciones empresariales nos plantemos en las cortes españolas y consigamos un hecho histórico que no conseguimos en la transición democrática en este país. Ahora se abre la brecha para conseguirlo", ha concluido.