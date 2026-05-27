Junts, ERC, Comuns y CUP impulsan una ley en el Parlament para mejorar ayudas a personas con ELA

Archivo - Representantes de la Fundació Miquel Valls, Asem Catalunya y Fundame en el Parlament. Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comunc y la CUP en el Parlament han registrado una proposición de ley para mejorar y facilitar ayudas vinculadas a la Ley ELA, a raíz de "denuncias de las personas afectadas y sus familias" sobre disfunciones y carencias de la norma.

En un comunicado conjunto, los cuatro grupos parlamentarios han explicado que el Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) trata como servicios sociales ordinarios muchos de los cuidados derivados del ELA y otras enfermedades irreversibles, lo que "genera consecuencias jurídicas relevantes que, a su vez, provocan disfunciones".

Se trata de necesidades y servicios como la ventilación mecánica, la alimentación asistida o la atención en el domicilio de forma continuada, lo que provoca que las familias deban asumir parte del coste de estos cuidados y que haya incompatibilidades entre diferentes prestaciones o que haya trámites administrativos que retrasan el acceso a estos servicios.

"CORREGIR DISFUNCIONES"

La propuesta de ley plantea medidas para "corregir todas las disfunciones detectadas", y busca eliminar los copagos en el caso de personas con dependencia extrema y hacer compatible diferentes prestaciones a la vez.

La nueva norma garantizaría que "la ayuda mínima para personas con más dependencia, de grafo III+, sea de 3.200 euros" y que el Estado asuma el 50% del coste de las prestaciones en todos los casos.

La Mesa del Parlament tramitó este martes la proposición de ley, trabajada conjuntamente con la Fundació Miquel Valls, y se acordó tramitarla por el procedimiento de lectura única.

Una vez sea validada en la Cámara catalana, la nueva norma se deberá debatir en el Congreso de Diputados para su aprobación definitiva.