Junts y ERC piden al Govern explicaciones de la formación de Agents Rurals en un "cuartel militar"

Archivo - Efectivos de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, a 5 de diciembre de 2025, en Barberà del Vallès, Barcelona, Cataluña (España). El Ministerio de Agricultura, Pesc - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

GIRONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Junts y ERC en el Parlament han registrado, por separado, baterías de preguntas para pedir al Govern explicaciones por "la formación de los Agents Rurals en un cuartel militar en el Alt Empordà" (Girona).

En el documento registrado, Junts pide al Ejecutivo catalán que confirme si esto es así y por qué motivos se ha decidido cambiar esta formación que "se había llevado a cabo en gimnasios privados o a través del cuerpo de Mossos d'Esquadra y el Institut de Seguretat Pública de Catalunya".

También ha preguntado cuántos agentes están convocados a esta formación y si está previsto que este cambio de criterio se implemente en toda Catalunya.

Por su parte, los republicanos han acusado al Govern de "intento de españolización y militarización de la formación" de los Agents Rurals, y ha tachado esta formación de absolutamente inadecuada, ya que consideran que no responde a su función ni a sus valores.

En concreto, los republicanos han pedido saber qué acciones formativas están previstas, en qué espacios y si el Govern considera que "una base del ejército español es un lugar adecuado para realizar acciones formativas" de los Agents Rurals.