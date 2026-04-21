Junts evita aclarar si facilitará la toma en consideración del Consorci d'Inversions en el Congreso

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha evitado este martes aclarar si con su voto facilitarán la toma en consideración del Consorci d'Inversions en el Congreso, pese a reiterar que están en contra de su creación porque consideran que la disposición adicional tercera del Estatut ya lo regula.

"El sentido del voto de cada paso que siga este procedimiento lo fijará nuestro grupo en Madrid. Como partido, estamos en contra, conceptualmente, de este consorcio. Y así lo hemos votado dos veces en el Parlament", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Vergés, la disposición adicional tercera del Estatut es un mecanismo más ágil y fácil para regular esta cuestión, que además tiene rango de ley: "No hay que marear la perdiz con un nuevo organismo, en el que seguirá teniendo la última palabra el Gobierno", ha zanjado.