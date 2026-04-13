Junts e Impulsem Penedès acuerdan concurrir juntos en 4 comarcas en las municipales de 2027

El secretario general de Impulsem Penedès, Sergi Vallès, y el de Junts, Jordi Turull, en la firma del acuerdo - JUNTS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el de Impulsem Penedès, Sergi Vallès, han firmado un acuerdo este lunes para concurrir juntos a las elecciones municipales de 2027 en las comarcas del Anoia, Baix Penedès, Alt Penedès y Garraf, informa Junts en un comunicado.

Lo han formalizado en un encuentro en Vilafranca del Penedès (Barcelona), en el que ambas formaciones se han comprometido a no presentarse en ningún municipio por separado para no competir y a incluir en la denominación de la coalición las siglas CM (Compromís Municipal).

Además, se establecerá un comité de enlace para afrontar todo aquello que requiera de una solución conjunta y será el órgano responsable de presentar el máximo de candidaturas posibles, para que los habitantes de la veguería tengan opción de poder votar una candidatura que represente el espacio ideológico de ambos partidos.