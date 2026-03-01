Junts lleva al Parlament, Congreso y Senado el "ataque" al catalán en los rótulos de autopistas

Archivo - Señales de carretera en la C-58 a la altura de Montcada i Reixach, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Junts ha presentado una batería de preguntas en el Parlament, el Congreso y el Senado, a las que ha tenido acceso Europa Press, por el "ataque" que supone la substitución en las autopistas de la rotulación que incluía la lengua catalana para dejar exclusivamente el castellano.

La triple ofensiva del partido de Carles Puigdemont tiene lugar después de que esta misma semana la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, acusara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "españolizar las autopistas catalanas cambiando carteles al castellano" con la complicidad del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Tras ello, la diputada de Junts en el Parlament, Judith Toronjo, registró diversas preguntas en la Cámara catalana en las que emplaza al Govern a aclarar si conocían que "numerosas vías de la red no disponen de rotulación en catalán".

También exige saber qué acciones tiene previsto llevar a cabo la Generalitat para garantizar el "respeto" a la toponimia catalana y el calendario de actuación parar sustituir las actuales señalizaciones", y pregunta al Govern si está comprometido con la rotulación en catalán y qué hará para garantizar su presencia y revertir lo ocurrido.

MINISTERIO DE TRANSPORTES

En el Congreso, los diputados Pilar Calvo e Isidre Gavín han registrado otra batería de preguntas en cuyo texto acusan al Gobierno de vulnerar los derechos lingüísticos de los catalanes "con la falsa excusa de mejorar la seguridad vial", y en concreto señalan al Ministerio de Transportes.

Según Calvo, hay usuarios que han alertado de la sustitución de 'Alacant' por 'Alicante', de que se ha añadido 'sur' al letrero de 'Girona Sud', que se han eliminado acentos a topónimos como 'Montornès' y en otro tipo de rótulos, así como que en Valh d'Aran "casi toda la señalización se encuentre únicamente en castellano".

"Esta nueva agresión lingüística, que en este caso sale del Ministerio de Transportes, tiene como base el artículo 138 del nuevo reglamento General de Circulación, que obliga al uso del castellano en las señales de vías públicas en un nuevo ataque a la integridad de la lengua catalana", explica.

Ante ello, Calvo pregunta al Gobierno cuándo aprobarán un real decreto para revocar la obligatoriedad de rotular en castellano por encima del catalán en infraestructuras ubicadas en comunidades que tengan el catalán como lengua oficial, y si han recibido alguna queja del departamento de Política Lingüística de la Generalitat para reivindicar el uso de la lengua catalana.

Por su parte, Gavín solicita saber el motivo por el que el Gobierno está sustituyendo la nomenclatura en catalán de las señales de tráfico de Catalunya, qué relación tiene la seguridad vial con la nomenclatura de los sitios, y si modificarán "también por motivos de seguridad vial la nomenclatura en árabe de las destinaciones del norte de África en las autopistas del sur de España".

En el Senado, Francesc Xavier Ten insiste en algunas de las preguntas ya registradas en el Parlament y en el Congreso y añade otras como la que pide al Gobierno que justifique el gasto y la prioridad de esta "desafortunada" actuación, y cuándo sustituirá los carteles por otros que respeten el catalán y el occitano en Aran.

Además, reclama saber el coste y con cargo a qué partidas presupuestarias se ha financiado, si actuaciones así son conformes con el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y con las valoraciones realizadas al respecto por el Consejo de Europa, y por qué la Delegación de Carreteras del Estado no utiliza el catalán en las señalizaciones excepcionales (aunque frecuentes) en la N-260, entre otras preguntas.